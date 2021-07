Béziers : le club en deuil après la mort d’un jeune du centre de formation

Tragique nouvelle pour Béziers et le rugby français. Le club de Pro D2 a annoncé, ce dimanche, la mort d’un jeune joueur membre de son centre de formation.

Adam Lassaux n’avait que 18 ans et faisait partie de la génération 2003 double championne de France. Et sa disparition «accidentelle» a plongé tout le club de Béziers dans la peine et la tristesse. «Notre club est en deuil aujourd’hui suite à la disparition tragique et accidentelle d’Adam Lassaux génération 2003 double championne de France. Nous nous joignons à l’immense peine de la famille», a posté l’Association du club sur Twitter.

Très affecté, l’ASBH a également publié un message de soutien à l’ensemble de l’entourage d’Adam. «Le Centre de Formation, la section professionnelle et tous les collaborateurs de l’ASBH s’associent à la famille d’Adam ainsi qu'à l’Association. Nous partageons votre douleur suite à cette disparition. Nos pensées les plus chaleureuses entourent chacun.»

Le Centre de Formation, la section professionnelle et tous les collaborateurs de l'ASBH s'associent à la famille d'Adam ainsi qu'à l'Association. Nous partageons votre douleur suite à cette disparition. Nos pensées les plus chaleureuses entourent chacun. https://t.co/0XUQ6NPgRd — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) July 4, 2021

Les deux anciens internationaux Yannick Nyanga ou encore Dimitri Szarzewski, tous les deux passés par Béziers, ont réagi à cette triste nouvelle et présenté leurs condoléances à la famille et aux proches du jeune garçon «parti trop tôt».