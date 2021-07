Euro 2021 : Compositions probables, stades, arbitres, TV… Tout ce qu’il faut savoir sur la demi-finale entre l’Espagne et l’Italie

L’Espagne et l’Italie se retrouvent, ce mardi, en demi-finale de l’Euro 2021 avec le même objectif : disputer la finale le 11 juillet à Wembley. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre décisive.

Où se dispute la rencontre ?

Comme l’autre demi-finale et la finale de ce Championnat d’Europe, la rencontre entre la Roja et la Squadra Azzurra, remake de la finale de 2012, se jouera sur la pelouse de Wembley (Londres).

Quel public ?

Pour les trois matchs de poules de l’Angleterre, la jauge avait été limitée à 22.500 spectateurs, soit 25% de la capacité du stade. Mais alors que 40.000 personnes étaient initialement prévues pour les demi-finales et la finale, ce sont finalement plus de 60.000 spectateurs qui pourront assister aux demi-finales et à la finale à Wembley (75% de la capacité). Mais aucun supporter venu d'Espagne et d'Italie, ou plus généralement de l'étranger, ne pourra assister à la rencontre. Pas même les familles des joueurs.

Quelle composition pour les équipes ?

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Verratti, Jorginho, Barella - Immobile, Insigne, Chiesa

Espagne : Simon - Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba - Pedri, Busquets, Koke - Sarabia, Torres, Morata

Quel arbitre ?

Felix Brych a été désigné par l’UEFA pour arbitrer cette première demi-finale. Très expérimenté, pour avoir dirigé plus de 100 matchs internationaux, dont la finale de la Ligue des champions en 2018 entre le Real Madrid et Liverpool (3-1), l’Allemand (45 ans) a déjà officié à quatre reprises dans la compétition, notamment lors du 8e de finale entre le Portugal et la Belgique (0-1) puis du quart de finale entre l’Angleterre et l’Ukraine (4-0).

Quelle historique entre les deux équipes ?

Ce match sera la 38e confrontation de l’histoire entre l’Espagne et l’Italie. Et le bilan est plutôt équilibré entre les deux nations avec 12 victoires pour la Roja, 11 succès pour la sélection italienne et 14 matchs nuls.

Sur quelles chaînes regarder le match ?

Le coup d’envoi de cette première demi-finale sera donné, ce mardi 6 juillet, à 21h et la rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur BeIN SPORTS 1 et TF1.