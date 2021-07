Euro 2021 : Les Belges se moquent des Français et lancent une pétition pour rejouer Italie-Belgique

Des supporters belges ont décidé de lancer une pétition pour rejouer le match perdu contre l’Italie. Pour se moquer des Français…

Dans la défaite, ils ne perdent pas leur humour. Taquins avec leurs voisins, les supporters des Diables rouges ont, une nouvelle fois, décidé de se moquer des Français. Après avoir vu leur sélection être éliminée par les Italiens, vendredi en quarts de finale de l’Euro (1-2), les supporters ont lancé une pétition qui a déjà reçu plus de 3.500 signatures.

Mais l’objectif n’est pas réellement de rejouer le match Belgique-Italie, qui n’a souffert d’aucune erreur d’arbitrage. Non, le but est de se moquer des Français qui avaient réclamé une pétition pour rejouer leur huitième de finale contre la Suisse.

«Lors de la séance de tirs au but du match France-Suisse, le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du tir de Mbappé. Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir-là les règles n’ont pas été respectées», était-il ainsi indiqué sur la pétition signée par plus de 250.000 personnes.

A l’inverse, sur la pétition belge, il est indiqué : «On a perdu contre plus fort, le but est de montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts.» Comiques et fair-play ces Belges.