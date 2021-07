Angleterre-Danemark : compositions probables, stade, arbitres, TV… Tout ce qu’il faut savoir sur la demi-finale de l'Euro

L’Angleterre et le Danemark se retrouvent ce mercredi en demi-finale de l’Euro 2021 avec l’objectif de disputer la finale. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette rencontre.

Où se dispute la rencontre ?

Comme Espagne-Italie la veille, cet Angleterre-Danemark aura lieu sur la pelouse de Wembley à Londres.

Quel public ?

Alors que 40.000 personnes étaient initialement prévues pour les demi-finales et la finale, ce sont finalement plus de 60.000 spectateurs qui pourront assister aux demi-finales et à la finale à Wembley (75% de la capacité). Seulement, aucun supporter venu de l'étranger et donc du Danemark (pareil pour Espagne-Italie), ne pourra assister à la rencontre. Pas même les familles des joueurs.

Quelle composition pour les équipes ?

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Philips, Rice – Sancho ou Saka, Mount, Sterling – Kane.

Danemark : Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard – Stryger, Hojberg, Delaney, Maehle – Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Quel arbitre ?

C’est le Néerlandais Danny Makkelie qui sera l’arbitre de cet Angleterre-Danemark. Agé de 38 ans, il sera assisté de Hessel Steegstra et Jan de Vries. Makkelie a arbitré trois rencontres dans cet Euro : Turquie-Italie, Finlande-Russie et Angleterre-Allemagne.

Quel historique entre les deux équipes ?

Les deux formations se sont affrontées 5 fois depuis 2011 pour un bilan de deux victoires pour l’Angleterre, une pour le Danemark et deux nuls.

Sur quelles chaînes regarder le match ?

Le coup d’envoi d’Angleterre-Danemark, mercredi 7 juillet, sera donné à 21h et la rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1 et M6.