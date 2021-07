Euro 2021 : L'Italie écarte l'Espagne au bout des tirs au but (1-1 a.p. 4-2) et fonce en finale

L'Italie s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2021 mardi soir en battant l'Espagne lors de la séance cruciale des tirs au but (1-1 a.p. 4-2). La Squadra Azzura affrontera le vainqueur d'Angleterre-Danemark.

A égalité (1-1) au terme du terme réglementaire et de la prolongation après des buts de l'Italien Federico Chiesa (60e) et une égalisation de l'Espagnol Alvaro Morata (80e), c’est donc la séance des tirs au but qui a vu la «Nazionale» composter son ticket.

L’Italie, qui revient de très loin après trois ans de galère et une non-qualification pour le Mondial 2018, retrouve la finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis l'Euro-2012 au bout d'une demi-finale très indécise que la prolongation n'aura pas suffi à faire pencher d'un côté.

Et alors que les Espagnols étaient revenus au score à 10 minute de la fin du temps réglementaire et qu’ils ont poussé durant toute la prolongation, ce sont finalement les «Azzurri» qui sont sortis vainqueurs de la séance cruciale après les ratés de Morata et Olmo. Seul, Locatelli a vu son tir stoppé par Simon.

Avec ses 33 matchs consécutifs sans défaite, l’Italie de Roberto Mancini va désormais attendre de connaître son adversaire entre l’Angleterre et le Danemark qui s’affrontent mercredi sur cette même pelouse de Wembley.

«On a fait un bon match, pas tout à fait comme d'habitude... On savait qu'on souffrirait dans un tel match, a confié le sélectionneur. (…) C'était ouvert entre deux belles équipes. Toutes les équipes doivent défendre, pas seulement les équipes italiennes... Le mérite, c'est d'abord celui des joueurs qui y ont cru depuis trois ans, mais ce n'est pas fini, on doit récupérer les forces abandonnées ce soir.» Pour espérer décrocher un premier titre continentale depuis 1968.