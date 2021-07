JO de Tokyo : La cérémonie d’ouverture à huis clos ?

A moins de trois semaines du début des JO, l’inquiétude grandit au Japon. Le pays, et notamment Tokyo, est confronté à une recrudescence du nombre de contaminations au Covid-19 au point que les organisateurs ont demandé au public de «s’abstenir» d’assister à certaines épreuves et que la cérémonie d’ouverture pourrait se tenir à huis clos.

Le tout nouveau stade olympique de Tokyo risque de sonner creux le 23 juillet prochain. Il pourrait en effet ne pas accueillir le grand public pour le coup d’envoi des 32es Jeux Olympiques de l’histoire, selon le quotidien Asahi. Seuls les invités officiels (représentants du CIO, dignitaires étrangers, sponsors…) pourraient être autorisés à assister à la cérémonie. Mais leur nombre devrait être limité à seulement «quelques centaines».

L’augmentation des cas ne devrait pas seulement toucher la cérémonie d’ouverture. Plusieurs épreuves risquent de se dérouler sans spectateur. Notamment le marathon et les épreuves de marche, qui doivent se tenir à Sapporo, situé à plus de 800 km au nord de la capitale japonaise. Les autorités locales ont «demandé au public de s’abstenir» de suivre les courses depuis le bord de la route pour «réduire le risque infectieux».

La pandémie avait déjà poussé les organisateurs à renoncer à accueillir des spectateurs venant de l’étranger, et à n'autoriser du public résidant au Japon qu'à hauteur de 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite de 10.000 personnes. Une jauge qui pourrait être revue à la baisse et fixée à 5.000 personnes dans les prochaines semaines, comme c’est le cas actuellement dans l’Archipel.