Tour de France 2021 : Cavendish s'offre la 10e étape, Pogacar toujours en jaune

Mark Cavendish a remporté, ce mardi au sprint, la 10e étape du Tour de France entre Albertville et Valence. La 33e victoire sur la Grande Boucle pour le Britannique. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune de leader.

Et de trois pour le «Cav» ! Le sprinteur de l'équipe Deceuninck n'est plus qu'à une longueur du record des 34 victoires d'étape de le Belge Eddy Merckx, acquises entre 1969 et 1975. Et avec quatre sprints massifs encore envisageables dans ce Tour, il pourrait égaler ou dépasser la légende. Le prochain rendez-vous est fixé jeudi à Nîmes.

An aerial view of @MarkCavendish's win after an incredible lead-out from @deceuninck_qst.





Une vue aérienne de la victoire de @MarkCavendish après l'incroyable train @deceuninck_qst.#TDF2021 pic.twitter.com/4IHIIH3iRd — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

A Valence, Cavendish, magistralement emmené par ses équipiers, a devancé les Belges Wout van Aert et Jasper Philipsen, revenu tardivement. Le Français Nacer Bouhanni a pris la quatrième place.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a conservé le maillot jaune au lendemain de la journée de repos dans les Alpes et à la veille de la double ascension du Mont Ventoux.

Mercredi, la 11e étape part de Sorgues (Vaucluse) et grimpe à deux reprises le Mont Ventoux, une première fois par Sault sur le côté, une seconde fois par la montée classique à partir de Bédoin sur le versant sud. Mais l'arrivée est jugée cette fois à Malaucène, au bas de la descente de 22 kilomètres.