Australie-France (23-21) : les Bleus s'inclinent dans les derniers instants

Le XV de France s'est incliné de justesse en Australie (23-21) pour son premier test-match estival.

Ils ont manqué une occasion en or. Alors qu'une première victoire en terre australienne depuis le 30 juin 1990 leur tendait les bras, les Bleus ont finalement craqué dans le temps additionnel en encaissant une pénalité. Et pourtant, les hommes de Fabien Galthié, qui avait aligné une équipe complètement remaniée suite aux nombreuses absences (blessures, finale de Top 14), avaient parfaitement commencé cette première opposition à Brisbane.

Les jeunes Bleus ont longtemps rivalisé avec les Wallabies, menant même 15-0 en début de rencontre, mais ont fini par se saborder sur une touche mal maitrisée à la dernière minute et une pénalité réussie de l'ouvreur Noah Lolesio (80e+4).

Mercredi, face à des Wallabies, la jeune garde française (24 ans, 6 sélections de moyenne) a pris le match en main, au point de faire trembler les double champions du monde (1991, 1999), en quête de rachat après une Coupe du monde 2019 décevante, terminée dès les quarts de finale. Car même sans ses cadres, laissés au repos et blessés (Jalibert, Vakatawa, Ollivon, Fickou...) ou bien retenus par la finale du Top 14 au moment de décoller pour l'Australie (Dupont, Ntamack, Alldritt, Dulin...), le XV de France a joué crânement sa chance.

Et si les bizuts de Fabien Galthié ont longtemps été exemplaires mais l'expérience a changé la donne: à la 80e minute, alors qu'ils menaient d'un point, il suffisait d'assurer une touche dans leur camp pour valider le succès... Mais ils se sont finalement inclinés, même si, héroïques, ils ont longtemps retardé l'inévitable.

"Succession de mauvais choix..."





"Sous pression sur notre conquête..."





Comment expliquez-vous cette cruelle défaite du #XVdeFrance lors de ce #AUSFRA ? pic.twitter.com/4sXqs0etpv — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) July 7, 2021

«Le sentiment qui prédomine? C'est de basculer sur le prochain test dans six jours à Melbourne, a confié le sélectionneur. C'est un test de caractère, cette tournée. On est focus sur la suite et rendez-vous dans six jours. Mis à part le match en Écosse il y a deux ans, qu'on a perdu bien avant, toutes nos défaites se sont jouées sur la dernière action quasiment. Ça fait partie du jeu. J'avais dit aux joueurs qu'il fallait être fort pour nous battre et qu'on allait tout faire pour amener le curseur sur la dernière action. Il faut vite basculer et ne pas nourrir de regrets. On travaille sur des scénarios, ça fait partie de ceux qu'on n'avait pas travaillés. On va passer à autre chose. On est tournés vers le prochain rendez-vous. Le chemin qui nous attend, pour bien le parcourir, il faudra qu'on ait ce type de vécu, ce type d'expérience... Ca nous apprend beaucoup.»

Les Bleus auront l'occasion de se rattraper avec les deux derniers test-matchs de la tournée australienne, le 13 juillet à Melbourne avant de retrouver Brisbane le 17.