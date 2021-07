Brésil-Argentine, finale de la Copa America : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une finale de rêve. Le Brésil et l’Argentine vont s’affronter, dans la nuit de samedi à dimanche, en finale de la Copa America. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 2h, sur la chaîne L’Equipe.

Neymar contre Lionel Messi. Anciens coéquipiers et amis dans la vie, les deux joueurs vont se retrouver face-à-face sur la pelouse du mythique stade Maracana de Rio de Janeiro (Brésil). Avec le même objectif pour les deux stars du ballon rond : conquérir un premier titre majeur avec leur sélection nationale.

Si le Brésil est le tenant du titre, Neymar avait dû déclarer forfait, en juillet 2019, en raison du rupture du ligament de la cheville. Revanchard et déterminé, l’attaquant du PSG, brillant depuis le début de la compétition, compte bien offrir un 10e titre à la Seleçao dans le tournoi face à l’Albiceleste.

«Je veux affronter l’Argentine, je suis pour eux parce que j’ai des amis dans cette équipe, mais c’est le Brésil qui va gagner la finale», avait déclaré Neymar après la qualification du Brésil contre le Pérou en demi-finale (1-0). Outre Messi, il retrouvera également ses coéquipiers Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Et avec Lionel Messi, les deux joueurs parisiens seront tout aussi motivés pour mettre un terme à l’interminable disette de l’Argentine, qui reste sur quatre finales perdues (Coupe du monde 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016) et qui n’a plus remporté le moindre trophée depuis la Copa America 1993. Tout est réuni pour un choc de titans.