Football : Canal+ continuera de diffuser la Premier League jusqu’en 2025

Canal+ et la Premier League jouent les prolongations. Déjà détentrice des droits pour la période 2019-2022, la chaîne a acquis, ce mercredi, les droits de diffusion du championnat anglais de football dans son intégralité pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025.

L’ensemble des matchs sera à suivre sur les chaînes Canal+, ainsi que sur myCanal avec la chaîne spécialement dédiée au championnat anglais baptisée Canal+ Premier League. «Nous sommes particulièrement heureux d’avoir acquis les droits de retransmission en exclusivité de la Premier League pour Canal+ en France, pour trois saisons supplémentaires. C’est avant tout un grand plaisir pour nos abonnés qui plébiscitent largement ce championnat. Ils profiteront ainsi, jusqu’en 2025, d’un spectacle exceptionnel, avec parmi les plus grands clubs et joueurs de la planète, sur tous leurs écrans», s’est réjoui Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

Alors que la Premier League reprendra ses droits sur la chaîne le 13 août prochain, le championnat anglais figurera dans un programme sportif très riche. «A partir de la rentrée, la Premier League viendra s’adosser aux deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions, à la plus belle rencontre d’Europa League, ainsi que le TOP14, la Formule 1, ou encore le MotoGP, diffusés en intégralité sur Canal+», a ajouté Maxime Saada.

Les droits de diffusion du championnat considéré comme le meilleur au monde s’étendra également à la République Tchèque et à la Slovaquie. «Et pour la première fois, notre partenariat avec la Premier League s’étendra à la République Tchèque et à la Slovaquie, une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement international du groupe Canal+, qui compte désormais plus de 22 millions d’abonnés dans le monde dont 14 millions hors de France», a conclu Maxime Saada.