Tour de France 2021 : Van Aert s'offre la prestigieuse 11e étape, Pogacar reste en jaune

Wout Van Aert a décroché, mercredi en solitaire, la 11e étape du Tour de France entre Sorges et Malaucène. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune de leader.

Le coureur de la formation Jumbo s’est défait de ses derniers compagnons d'échappée dans la deuxième ascension du mont Chauve pour l'emporter en solitaire. Agé de 26 ans, van Aert, qui participe à son troisième Tour, a gagné à chaque fois, une étape au sprint en 2019: deux étapes de plaine en 2020. Le champion de Belgique a battu de plus d'une minute deux coureurs de la même équipe (Trek), le Français Kenny Elissonde et le Néerlandais Bauke Mollema.

Opéré de l'appendicite au printemps, le triple champion du monde de cyclo-cross a rivalisé avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, son grand rival, durant la première semaine du Tour sans parvenir à s'imposer. A Malaucène, il a signé le premier succès pour Jumbo, le troisième pour les couleurs belges (après Tim Merlier et Dylan Teuns).

Première faiblesse pour Pogacar

De son côté, Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune mais il a montré des signes de faiblesses face à Jonas Vingegaard. Le Slovène a laissé partir le jeune Danois (24 ans) et a basculé au sommet du Ventoux avec une trentaine de secondes de retard sur ce néophyte du Tour devenu le leader de l'équipe Jumbo après l'abandon du Slovène Primoz Roglic. Le maillot jaune a rétabli la situation dans la descente avec le Colombien Rigoberto Uran et l'Equatorien Richard Carapaz pour revenir sur Vingegaard et prendre la 4e place de l'étape.

Plus d'informations à venir…