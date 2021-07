Transferts : l’OM n’a jamais contacté Ben Arfa

Pablo Longoria, le président de l’OM, a fait une mise au point, ce mercredi, concernant la rumeur d’un retour d’Hatem Ben Arfa à Marseille.

Lors de la présentation de Mattéo Guendouzi, prêté une saison avec option d’achat par Arsenal, l’homme fort du club phocéen en a profité pour envoyer quelques messages sur un sujet qui l’a passablement énervé.

La veille, certains médias indiquaient que Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, aurait contacté Hatem Ben Arfa dans le but de le faire venir. Sauf que s’il y a bien eu échange entre les deux hommes, c’était bien à l’initiative du joueur et non du technicien argentin.

Suivez en live la présentation de @MatteoGuendouzi avec le président — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 7, 2021

«Sur Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité : j'ai du respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré du plaisir, a confié Pablo Longoria. C’est un joueur pour lequel j’étais capable d’acheter un billet, en particulier quand il était à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs, ça me faisait plaisir.»

Mais le sourire du président marseillais a vite laissé place à la colère. «Ce que je n’apprécie pas du tout, en revanche, c’est qu'on rende public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles, a-t-il lancé. C'est quelque chose que je n'accepterai jamais, c'est le contraire de la mentalité de groupe. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire.»

Voici un débat clos rapidement. Pour rappel, l’OM a déjà enregistré cinq recrues : Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi et Mattéo Guendouzi.