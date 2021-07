Wimbledon : Roger Federer sorti en quarts de finale par le Polonais Hubert Hurkacz

C’est terminé pour Roger Federer à Wimbledon. Le Suisse a été sèchement éliminé, ce mercredi, en quarts de finale par le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0). Ce match était peut-être le dernier de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem sur le gazon anglais.

Le 9e sacre de l’Helvète dans son tournoi fétiche ne sera pas pour cette année. Et il n’y aura peut-être même jamais de 9e sacre, ni de 21e trophées en Majeur, s’il décidait de mettre un terme à sa carrière, alors qu’il fêtera ses 40 ans en août. Un âge qui commence à se faire de plus en plus sentir sur les courts. Comme contre le Polonais (24 ans) face auquel il n’a pas été en mesure de rivaliser pour atteindre le dernier carré.

L’octuple vainqueur du Grand Chelem londonien, qui en avait son principal objectif lors de son retour sur le circuit en mars dernier après plus d’un an d’absence et une double opération du genou, a commis beaucoup trop de fautes (31 contre 12 pour Hurkacz) pour espérer venir à bout d’un adversaire, qui n’avait pourtant gagné qu’un match depuis son sacre au Masters 1 000 de Miami en mars avant de mettre les pieds dans la capitale anglaise.

Et incapable de réagir, Federer a même fini par complétement craquer dans la dernière manche en encaissant un terrible 6-0. Son premier à Wimbledon… «Je ne sais pas quoi dire. Jouer contre Roger Federer sur le Centre Court était un rêve d'enfant. Mais je n’aurais probablement pas imaginé le battre», a commenté à l’issue de la rencontre Hubert Hurkacz, qui disputera, vendredi, sa première demi-finale en Grand Chelem.

A ce moment-là, Roger Federer, qui devrait être présent aux JO de Tokyo pour conquérir le seul titre qui manque à son immense carrière, avait déjà quitté le court depuis plusieurs minutes sous les applaudissements nourris des spectateurs qui n’avaient d’yeux que pour lui. Une ovation en guise d’adieu ? Seul le «Maestro» détient la réponse…