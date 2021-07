JO de Tokyo : état d’urgence pendant toute la compétition

Un état d'urgence sanitaire sera réinstauré pendant toute la durée des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), a indiqué ce jeudi le gouvernement japonais.

«Dans de nombreuses régions, le nombre de nouveaux cas (de Covid-19) a diminué, mais il continue d'augmenter depuis la fin du mois dernier dans la région du Grand Tokyo, a indiqué le Premier ministre japonais en annonçant la décision gouvernementale que les médias avaient anticipée dès mercredi. Nous devons renforcer les mesures pour éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l'impact des nouveaux variants.»

Le variant Delta, plus infectieux, représenterait désormais environ 30% des cas au Japon. Des médias japonais ont évoqué la possibilité d'un huis clos sur la plupart des sites olympiques du Grand Tokyo.

Au Japon, les mesures d'état d'urgence sanitaire sont beaucoup moins strictes que les confinements imposés ailleurs dans le monde, limitant la vente d'alcool et obligeant les bars et restaurants à fermer plus tôt. Mais des restrictions concernent aussi le nombre de spectateurs à des manifestations culturelles et sportives, une question essentielle à deux semaines des Jeux olympiques.

La décision du gouvernement japonais devrait avoir une incidence sur la position des organisateurs des JO qui doivent fixer une fois pour toutes, en principe ce soir, le nombre de spectateurs éventuellement autorisés sur des sites lors des épreuves.

Le relais de la flamme olympique, qui a été interdit sur la voie publique dans la majeure partie du Japon, se déroulera également à huis clos à partir de vendredi dans la capitale où des cérémonies très limitées sont prévues jusqu'aux Jeux.