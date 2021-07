Tour de France 2021 : Politt s'offre la 12e étape, Pogacar toujours en jaune

Nils Politt s'est imposé en solitaire lors de la 12e étape du Tour de France 2021 qui reliait Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Tadej Pogacar, qui a passé une journée relativement tranquille, conserve son maillot jaune de leader.

Le coureur allemand de la Bora, qui a enregistré l’abandon de son leader avant le départ de l’étape Peter Sagan, a faussé compagnie à ses compagnons d'échappée à 12 kilomètres de l'arrivée pour aller décrocher une première étape sur la Grande Boucle.

Nils Politt, qui a devancé d'une trentaine de secondes l'Espagnol Imanol Erviti et l'Australien Harry Sweeny, enlève ainsi le deuxième succès de sa carrière, après une étape du Tour d'Allemagne 2018.

Nils Politt took the win after attacking from the day's breakaway and claimed his first Tour victory!





See his last KM





Nils Politt s'impose en solitaire après une attaque bien placée. Sa première victoire d'étape sur le Tour ! #TDF2021

— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021