Poirier-McGregor 3 : historique, lieu, TV… tout savoir sur le choc de l’UFC 264

Dustin Poirier et Conor McGregor se retrouvent dans la nuit de samedi à dimanche à l’UFC 264 pour une trilogie bouillante. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où a lieu l’UFC 264 ?

L’affrontement tant attendu entre Dustin Poirier et Conor McGregor, le troisième du nom, se déroulera à la T-Mobile Arena de Las Vegas aux Etats-Unis dimanche 11 juillet.

Quel est l’historique entre Dustin Poirier et Conor McGregor ?

Les deux rivaux ont une victoire chacun. Conor McGregor avait remporté le premier affrontement lors de l’UFC 178 en septembre 2014 par KO au premier round. Dustin Poirier s’est vengé en janvier 2021 lors de l’UFC 257 en s’imposant par TKO au second round.

Qui sera l’arbitre du choc ?

Le troisième homme dans l’octogone de la T-Mobile Arena, qui arbitrera Dustin Poirier et Conor McGregor, sera Herb Dean, sûrement le plus connu des arbitres de MMA de la planète.

Quelle est la carte principale de l’UFC 264 ?

Avant le choc entre Dustin Poirier et Conor McGregor, la carte principale de l’UFC 264 aura quatre autres combats attendus :

Gilbert Burns - Stephen Thompson

Tai Tuivasa - Greg Hardy

Irene Aldana - Yana Kunitskaya

Sean O'Malley - Kris Moutinho

Où sera diffusé Poirier-McGregor 3 ?

Le troisième combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor et toute la soirée de l’UFC 264 seront à suivre en direct et en intégralité sur RMC Sport 2 dans la nuit de samedi 10 au dimanche 11 juillet à partir de 4h du matin.

