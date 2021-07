Vidéo : l'explosion de joie du prince George après le but des Anglais en finale de l'Euro

Présent dans les tribunes de Wembley ce dimanche 11 juillet pour la finale opposant l'Angleterre à l'Italie, le prince George a sauté de joie lors de l'ouverture du score de Luke Shaw, à la deuxième minute de jeu.

En costume-cravate pour l'occasion, le futur héritier du trône britannique a conquis les internautes. Surpris et euphorique après ce but ultra-rapide, le prince George a partagé son bonheur avec son père le prince William, avant de sauter dans les bras de sa mère, Kate Middleton.

Des images qui ont fait l'unanimité sur Twitter. «Y a-t-il plus mignon que le Prince George qui célèbre le but avec son père et sa mère ? Je ne pense pas», pouvait-on notamment lire parmi les commentaires.

Prince George hugging his mom The Duchess of Cambridge at Wembley tonight pic.twitter.com/IM2wEE4JGc — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) July 11, 2021

Y a-t-il plus mignon que le Prince George qui célèbre le but avec son père et sa mère ? Je ne pense pas https://t.co/aRLzxtzKTJ — Julia Löw (@JuliaHBR) July 11, 2021

Passionné du ballon rond comme son père, le prince George, âgé de 7 ans, avait également fait le déplacement à Wembley le 29 juin dernier, pour assister à la rencontre entre l'Angleterre et le Royaume-Uni.