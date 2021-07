Wimbledon : Novak Djokovic remporte son 20e titre du Grand Chelem et égale le record de Roger Federer et Rafael Nadal

Une légende parmi les légendes. Vainqueur de l’Italien Matteo Berrettini, ce dimanche, en finale de Wimbledon (6-7, 6-4, 6-4, 6-3), Novak Djokovic a décroché sur le gazon anglais son 20e titre du Grand Chelem et égalé le record de Roger Federer et Rafael Nadal. Grandiose !

Sa collection n’a plus rien à envier à celle de ses deux rivaux. Chacun compte désormais le même nombre de trophées en Majeur, avec neuf Open d'Australie, deux Roland-Garros, six Wimbledon et trois US Open pour Novak Djokovic. A trois longueurs du Suisse et de l’Espagnol en début d’année, le Serbe est revenu à leur hauteur six mois plus tard grâce à ses sacres à l’Open d’Australie, Roland-Garros et maintenant à Wimbledon. Un triplé majestueux pour le n°1 mondial qui trône plus que jamais sur le tennis mondial.

Et il en a fait encore la démonstration sur le Centre Court face à Matteo Berrettini. Pour sa 30e finale en Grand Chelem, le Serbe a fait parler son expérience pour renverser son adversaire, qui disputait lui sa toute première finale en Majeur. Malgré une certaine nervosité, due à l’enjeu de cette rencontre, Djokovic a rapidement pris les devants pour mener 5-2 dans la première manche. Mais il a finalement concédé ce premier set au tie-break.

Un simple avertissement pour «Nole» qui est reparti au combat pour refaire son retard et finalement conquérir son 6e trophée dans la capitale anglaise. Certes, il n’a pas été le plus difficile à décrocher, en ayant affronté aucun membre du Top 10 sur sa route. Mais cela n’enlève en rien à sa remarquable performance qui lui permet d’écrire encore un peu plus l’histoire de son sport.

Avec ce sacre, il est devenu le deuxième joueur dans l’ère Open à gagner les trois premiers Majeurs de l’année, après Rod Laver en 1969, et il est plus que jamais lancé vers le Grand Chelem calendaire qu'uniquement l’Australien a réalisé il y a 42 ans pour régner seul. Le rendez-vous est déjà pris à New York à partir de fin août pour l’US Open. Pour un nouveau moment d’histoire ?

Avant, il devrait se rendre à Tokyo pour les Jeux Olympiques avec comme ambition le Golden Slam qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs et la médaille d'or olympique la même année. Un exploit que seule Steffi Graf a réussi en 1988. C’est dire l’ampleur du défi, néanmoins dans les cordes de la raquette d’un Novak Djokovic iméprial.