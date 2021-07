JO de Tokyo : où en est l’équipe de France de basket avant les Jeux ?

Les Bleus visent le titre olympique. Après deux défaites face à l’Espagne en match de préparation, les joueurs de Vincent Collet vont s’envoler mercredi pour le Japon, où ils disputeront deux matches amicaux avant d’entamer une compétition où les ambitions sont grandes.

«Pour nous, on vise très clairement la médaille d'or. On sait qu'il y a énormément de talents et de très bonnes équipes, mais je ne vois pas pourquoi on ne viserait pas cette médaille», avait averti en conférence de presse Rudy Gobert.

Malgré une meilleure deuxième mi-temps, les Bleus s'inclinent une deuxième fois contre l'Espagne.





Le pivot des Bleus a joué ses premières minutes de l’année avec l’équipe de France, ainsi que Nicolas Batum, samedi à Paris face à la Roja, pour une nouvelle défaite (87-79). Jeudi, les Ibériques avaient déjà pris le meilleur sur les Français (86-77).

Ces deux rencontres perdues auront tout de même permis aux NBAers de grapiller leurs premières minutes sous la tunique bleue. Le capitaine Batum a même disputé une demi-heure de jeu (31 minutes) et fut le joueur le plus utilisé par Vincent Collet.

Pour le sélectionneur, ces deux matches étaient «intéressants». «On a pu s'élever et rivaliser face à cet excellent adversaire, a analysé le coach. On ne peut que s'en sortir renforcer». Le sélectionneur a également apprécié l’apport de Rudy Gobert qui a «a marqué deux ou trois paniers qu'on ne le voyait pas marquer précédemment».

Premières minutes pour Batum et Gobert

L’intérieur du Jazz d’Utah (12 points, 4 rebonds) a aussi relevé de «bonnes choses» de ces confrontations face au champion du monde. «On a trouvé qu'on a été trop gentils en première mi-temps, on a élevé le niveau d'intensité en deuxième mi-temps. On a encore beaucoup de travail, c'était encourageant», a-t-il expliqué.

Leader offensif des Bleus, Evan Fournier a marqué 15 points mais cela s’est avéré insuffisant pour l’emporter. Vincent Collet a cependant regretté la «naïveté dans certaines circonstances» de son équipe.

Ces duels face aux Espagnols ont donc permis à Vincent Collet et son staff de tirer quelques enseignements mais rien de définitif pour des Bleus encore en rodage et quasiment au complet depuis peu.

Manque toujours à l'appel le joueur du Real Madrid Thomas Heurtel. Le meneur est en convalescence mais fera tout de même le déplacement au Japon avec les Bleus. «Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Thomas, a confié Vincent Collet. C'est plutôt positif. Ce n'est pas encore vert, mais ce n'est plus rouge, on est entre les deux et on garde bon espoir que ça passe au vert».

La rencontre à Paris était également l’occasion pour les Bleus de sentir l’engouement du public français. Environ 9.000 personnes ont poussé derrière l’équipe de France, féminine comme masculine. Durant ces matches dans l'enceinte parisienne, les performances offensives des joueuses et des joueurs ont permis de remettre des chèques de 4.000 euros à Villiers-le-Bel et Saint Charles Charenton SMB, en partenariat avec la MAIF.

Maintenant, place au Japon. Avant de commencer leur tournoi olympique, le 25 juillet contre les États-Unis, les coéquipiers de Nicolas Batum disputeront deux derniers matches de préparation, contre les Nippons (le 18) et les Italiens (le 20) à Oshino.

Aux Jeux, les Français sont dans un groupe avec les États-Unis, la surprenante République tchèque et l'Iran. Ils devront prendre l'une des deux premières places ou finir parmi les deux meilleurs troisièmes (sur quatre) pour se hisser en quarts de finale.