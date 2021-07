UFC : Conor McGregor rassurant sur sa blessure et envoie un message à Dustin Poirier

Conor McGregor, victime d’une fracture du tibia gauche lors de sa défaite face à Dustin Poirier à l’UFC 264, a communiqué sur son compte Instagram.

«The Notorious» reste «The Notorious». Malgré sa nouvelle défaite contre l’Américain, il n’a pas perdu sa langue. Bien au contraire. A Las Vegas, il s’est incliné dès le premier round sur blessure lorsque son tibia-péroné s’est brisé. Dimanche, il a toutefois décidé de communiquer sur son compte Instagram pour rassurer ses fans.

«Je sors juste du bloc opératoire, tout s’est passé comme prévu, tout s’est très bien passé, et je me sens en pleine forme, a indiqué Conor McGregor. Je vais maintenant devoir passer six semaines avec des béquilles, et puis on pourra commencer à se reconstruire.»

Onwards and upwards we go pic.twitter.com/qKgochlT3t — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

S’il est évidemment déçu du résultat, l’Irlandais, qui semble être véritablement sur la fin de sa carrière, a voulu remercier ses supporters. «Je veux remercier tous les fans du monde entier pour les messages de soutien, a-t-il confié. J’espère que vous avez apprécié le spectacle. Je veux aussi remercier tous les fans présents dans les tribunes de l’Arena, l’ambiance était vraiment électrique. Ce fut un sacré premier round, ça aurait été bien de pouvoir commencer le deuxième et voir ce qu’il se serait passé. Mais c’est comme ça, c’est aussi la nature de ce business, et il y a eu cette fracture nette du tibia.»

Et évidemment, il ne pouvait pas arrêter son direct sans un message pour son adversaire Dustin Poirier. «Dustin, tu peux célébrer cette victoire illégitime autant que tu le veux, mais tu n’y es pour rien là-dedans, a lancé McGrgeor. Le deuxième round aurait montré la vérité à tout le monde.» Du McGregor dans le texte.

