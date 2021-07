Euro 2021 : les Français ont battu un record de paris sur la compétition

Un chiffre qui montre l'ampleur des paris sportifs dans le pays. En effet, les Français ont profité de l'Euro pour miser sur les résultats des matchs plus que d'ordinaire, occasionnant un record.

Ainsi, d'après l'Autorité nationale des jeux (ANJ), 435 millions d'euros ont été joués pendant l'ensemble de la compétition. Un chiffre en forte augmentation en comparaison aux 335 millions misés pendant la Coupe du monde 2018 en Russie. Cette forte augmentation va de paire avec l'accroissement des paris en ligne.

Mais pour l'ANJ, ce phénomène est tout sauf une surprise. Dans un communiqué de presse publié le 14 juin dernier, soit trois jours après le début de l'Euro, l'organisation notait que le nombre de parieurs sportifs continuait de progresser ces derniers temps, avec une hausse de 29% des joueurs sur le premier trimestre de 2021 et une augmentation de 79% des mises sur la même période.

Une limite bientôt imposée aux entreprises ?

Mais l'avenir ne s'annonce peut-être pas toujours aussi radieux pour les sites de paris en ligne. En effet, les critiques sont de plus en plus nombreuses concernant le marketing des entreprises concernées, qui vise en majorité les 18-35 ans aux revenus précaires. D'après une information de France Info, la secrétaire d'Etat à la jeunesse, Sarah El Haïry, a ainsi demandé que des sanctions soient prises pour éviter que la cible des sites soit «les plus jeunes, les plus fragiles ou défavorisés».

«Avoir une stratégie qui vise spécifiquement les jeunes des quartiers populaires (...) c'est fragiliser des situations parfois déjà précaires dans le seul but de faire de l'argent. Ce n'est pas acceptable», écrit la secrétaire d'Etat. Reste à savoir si des mesures seront mises en place pour changer la situation dans le futur.