Euro 2021 : meilleur joueur, meilleur buteur, équipe type… le palmarès complet

Le rideau est tombé sur l’Euro 2021 avec le sacre, dimanche, de l’Italie à Wembley. Du meilleur joueur de la compétition au meilleur buteur en passant par l’équipe type, voici le palmarès complet.

Meilleur joueur : Gianluigi Donnarumma

Héros de la finale, avec deux penalties détournés lors de la séance de tirs au but fatidique face à l’Angleterre, Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur joueur de cet Euro. Le gardien italien avait déjà été décisif dans cet exercice en demi-finale contre l’Espagne. A seulement 22 ans, Donnarumma (33 sélections), qui a réalisé trois clean sheets dans la compétition et n’a jamais encaissé plus d’un but par match depuis ses débuts en sélection, s’est affirmé comme l’un des tous meilleurs à son poste avant de débarquer au PSG, où il est attendu dans les prochains jours.

Meilleur buteur : Cristiano Ronaldo

Malgré l’élimination précoce du Portugal, contre la Belgique en 8es de finale (1-0), Cristiano Ronaldo a terminé meilleur buteur de cet Euro avec cinq réalisations en quatre matchs. Le Tchèque Patrick Schick a également inscrit cinq buts durant la compétition, mais Ronaldo a fini en tête grâce à sa passe décisive délivrée contre l’Allemagne. De retour en équipe de France, après plus de cinq ans et demi d’absence, Karim Benzema a complété le podium avec quatre buts.

Meilleur jeune : Pedri

A 18 ans, Pedri a rayonné tout au long de l’Euro dans le cœur du jeu de l’équipe d’Espagne. Le joueur du FC Barcelone a joué l’ensemble des rencontres jusqu’à l’élimination de la Roja aux tirs au but en demi-finale contre l’Italie. «Ce que Pedri a fait dans ce tournoi, à 18 ans, personne ne l’a fait. Pas Même Andrés Iniesta. C’est incroyable, unique», s’est enthousiasmé son sélectionneur.

L’équipe-type

Dévoilée au lendemain du sacre de l’Italie, elle n’a pas manqué, comme souvent dans ce genre de cas, déclencher de vives réactions. L’équipe-type de cet Euro est ainsi composée de Gianluigi Donnarumma (Italie) comme gardien de but, Kyle Walker (Angleterre), Harry Maguire (Angleterre), Leonardo Bonucci (Italie) et Leonardo Spinazzola (Danemark) en défense, Pedri (Espagne), Jorginho (Italie) et Pierre-Emile Hojbjerg (Danemark) au milieu, et Raheem Sterling (Angleterre), Federico Chiesa (Italie) et Romelu Lukaku (Belgique) en attaque.