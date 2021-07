JO de Tokyo : Près de la moitié des Français ne sont pas du tout intéressés par la compétition

A l'approche des Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août, les Français ont du mal à se montrer enthousiastes. Selon un sondage réalisé par l'institut Ipsos et publié ce mardi 13 juillet, 58% d'entre eux estiment même que l'événement ne devrait pas avoir lieu à cause de la pandémie et ils sont près de la moitié (41%) à ne pas être du tout intéressés par la compétition.

L'enquête a été réalisée entre le 21 mai et le 4 juin, auprès de 19.510 personnes issues de 28 pays. Parmi l'ensemble des interrogés à travers le monde, 57% pensent qu'il serait préférable que les JO n'aient pas lieu. L'Hexagone se situe donc tout juste dans la moyenne, là où la Turquie, l'Arabie saoudite et la Russie sont en tête des pays les plus favorables à la tenue des Jeux de Tokyo, avec respectivement 71%, 66% et 61% d'adhésion.

41% des Français pas du tout intéressés par les JO

Du côté des plus hostiles, on retrouve principalement des pays asiatiques : seuls 14% des Sud-coréens et 22% des Japonais veulent que les JO aient lieu. Si les Français sont moins sévères, ils restent peu nombreux, seulement 23%, à se dire intéressés par la compétition, tandis que 27% d'entre eux ne sont «pas très intéressés» et 41% «pas du tout» intéressés. En matière d'engouement pour les Jeux de Tokyo, l'Hexagone se place ainsi à la 25e place, sur les 28 pays consultés.

Certaines épreuves sont néanmoins plus attendues que d'autres. Les Français plébiscitent l'athlétisme à 29%, le football (18%) et la gymnastique (17%). Le baseball/softball et l'haltérophilie suscitent le moins d'enthousiasme (1%).

Malgré un intérêt global peu prononcé pour le rendez-vous de Tokyo, les Français interrogés estiment à 62% que les JO ont l'avantage d'inciter les jeunes à faire du sport. Un point positif mais là encore moins marqué qu'ailleurs : c'est une évidence pour 92% des Chinois.