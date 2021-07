JO de Tokyo : Roger Federer annonce son forfait

Roger Federer a annoncé, mardi sur Twitter, son forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août).

«Durant la saison sur gazon, je me suis refait mal au genou et je me vois contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo», a indiqué le Suisse éliminé en quarts de finale de Wimbledon par le Polonais Hubert Hurkacz en trois sets secs (6-3, 7-6, 6-0).

Sélectionné parmi les 116 athlètes suisses pour se rendre au Japon, la légende du tennis ne sera donc pas du voyage. «Je suis énormément déçu car cela a toujours été un honneur de représenter la Suisse», a confié Roger Federer qui espère toutefois reprendre rapidement l’entraînement et n’a pas du tout parlé de retraite.

«J'ai déjà commencé ma rééducation pour espérer être de retour sur le circuit cet été. Je souhaite bonne chance à toute l'équipe de Suisse. Je vais les soutenir au maximum à distance», a expliqué celui qui a déjà été opéré à deux reprises du genou droit en 2020.

Déjà absent lors des JO 2016 à Rio, Roger Federer s’ajoute à la longue liste de forfait qui comprend notamment Rafael Nadal, Dominic Thiem, Denis Shapovalov ou encore Adrian Mannarino et Richard Gasquet.