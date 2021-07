Tour de France 2021 : Konrad s'impose sur la 16e étape, Pogacar toujours maillot jaune

L'Autrichien Patrick Konrad a remporté, mardi en solitaire, la 16e étape du Tour de France entre Pas de la Case et Saint-Gaudens. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune de leader.

Pour sa troisième participation à La Grande Boucle, le coureur de la formation Bora, qui a distancé ses compagnons d'échappée à 36 km de l'arrivée, a devancé l'Italien Sonny Colbrelli et l'Australien Michael Matthews, pour s'offrir sa toute première victoire dans l'épreuve.

Et cinq jours après la victoire de l'Allemand Nils Politt, Patrick Konrad (29 ans), champion d'Autriche, apporte aussi un deuxième succès à l'équipe Bora, privée depuis la semaine passée de son chef de file Peter Sagan, le premier pour un coureur autrichien depuis 2005.

Feu d'artifice mercredi ?

Lors de cette étape longue de 169 km, plusieurs coureurs ont tenté leur chance (dont Asgreen, Bakelants, Doubey, Juul-Jensen, Matthews, Colbrelli, Aranburu, Gaudu, Bonnamour) dès la première demi-heure de la journée. Mais c’est finalement l’Autrichien qui a d’abord réussi à faire la jonction dans le col de la Core, la seule ascension du jour classée en première catégorie avant de se détacher dans l'ascension suivante, le col du Portet-d'Aspet, à 36 kilomètres de l'arrivée.

Tranquille leader du classement général, Tadej Pogacar a franchi la ligne avec ses rivaux, à près de quatorze minutes, et a conservé une fois de plus le maillot jaune.

Mercredi, la 17e étape se disputera entre Muret et le col du Portet, à 2.215 mètres d'altitude. Sans doute l'étape la plus difficile de ce Tour de France 2021 avec deux cols de première catégorie (Peyresourde, Val Louron-Azet) avant la très difficile ascension finale (16 km à 8,7 %). Il y aura sûrement de l’agitation et des attaques. Un véritable feu d'artifice pour le 14 juillet. Avec une victoire tricolore ?