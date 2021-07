Diego Maradona : un Italie-Argentine en son honneur ?

L’Italie et l’Argentine pourraient se retrouver prochainement pour un match à Naples en hommage à Diego Maradona.

L’information a été révélée par un journaliste du New York Times. Selon lui, l’UEFA, la Conmebol (Confédération sud-américaine) et la FIFA seraient actuellement en pourparlers pour organiser ce choc entre les deux pays récents champions continentaux.

Alors que la Coupe des Confédérations, qui voyaient les vainqueurs continentaux, le champion du monde et le pays hôte s’affrontaient, ce match serait donc l’occasion, en plus de l’hommage à Diego Maradona, d’offrir un duel entre le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa America.

La rencontre aurait évidemment lieu à Naples, là où le «Pibe de Oro» demeure une véritable légende. Le match se disputera d’ailleurs au stade Diego Armando Maradona, anciennement le San Paolo. Il a été rebaptisé ainsi après le décès de l’ancien joueur, le 25 novembre dernier.

Si pour le moment, rien n’a été validé, cela serait plutôt en bonne voie. D'autant que l'UEFA et la Conmebol viennent de renouveler un partenariat.