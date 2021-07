OM-Servette Genève, match amical : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son 3e match de préparation, l’OM affronte le Servette Genève, ce jeudi 15 juillet, en match amical. Voici le programme TV complet.

Après deux victoires contre Martigues (3-0) et Sète (2-1), les hommes de Jorge Sampaoli enchaînent une troisième rencontre consécutive de pré-saison pour préparer le championnat de France de Ligue 1 2021-2022 qu'ils entameront le 7 ou 8 août avec un déplacement à Montpellier.

Le technicien argentin, qui a vu plusieurs arrivées ces derniers jours (Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez) et devraient en voir deux autres (Luan Peres et William Saliba), va pouvoir effectuer une nouvelle revue d’effectif.

A noter que cet OM-Servette Genève, qui sera diffusé sur Canal+ Sport, se disputera au stade Parsemain de Fos-sur-Mer devant 5.000 spectateurs.

Programme TV

OM-Servette Genève

Match amical

Jeudi 15 juillet

21h sur Canal+ sport