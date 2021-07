Real Madrid : Cristiano Ronaldo et Mourinho étaient «idiots» pour Florentino Pérez

Florentino Pérez a vu de nouveaux enregistrements être exhumés. Cette fois, le président du Real Madrid s’en prend à Cristiano Ronaldo et José Mourinho.

Au lendemain de premières révélations sur des audios de 2006, où il qualifiait Raul et Iker Casillas «d’arnaques», l’homme fort de la maison madrilène a vu ce mercredi le quotidien El Confidencial en dévoiler de nouvelles. Et cette fois, ce sont deux anciens hommes forts du club : le «Mou» et CR7.

«Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade, lance Florentino Pérez en parlant de l'attaquant portugais. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n’est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu’il fait. La dernière bêtise qu’il a faite, que tout le monde a vue… Pourquoi pensez-vous qu’il ait fait cette bêtise ?» L’identité de la personne avec qui Pérez parle n’est pas dévoilée.

Celui qui a été réélu président du Real Madrid en avril dernier (sans concurrent) s’en est également pris à Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo avant d’enchaîner sur José Mourinho. «Mendes ne gère rien avec lui. Tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Même pour les interviews. Rien, a-t-il déploré. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils faisaient autrement. Ce sont deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d’argent dans le domaine du droit à l’image. Aussi, avec ce visage qu’ils ont, avec ce côté provocateur, que tout le monde ne les aime pas... C’est tout le contraire de la publicité!»

Le président du Real en remet également une couche sur José Mourinho en le traitant d’idiot sur la gestion du défenseur portugais Fabio Coentrao, un joueur qui «n’a rien dans la tête».