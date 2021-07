Tour de France 2021 : Pogacar remporte la 17e étape et consolide son maillot jaune

Tadej Pogacar a remporté mercredi la 17e étape du Tour de France entre Muret et Saint-Lary-Soulan. Le Slovène a frappé un nouveau gros coup en confortant son maillot jaune de leader.

C’est lui le patron. Au sommet du Col du Portet, le tenant du titre et leader de la formation UAE a devancé le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz, le Français David Gaudu prenant la 4e place pour envoyer un nouveau message et indiquer qu’il tenait au maillot jaune.

A quatre jours de l'arrivée à Paris, Tadej Pogacar, 22 ans, a enlevé son deuxième succès depuis le départ, après le contre-la-montre de Laval (5e étape). Son cinquième dans le Tour, puisqu'il s'était imposé par trois fois l'an passé lors de sa première participation.

Tadej Pogačar remporte la 17ème étape devant Jonas Vingegaard et Richard Carapaz !





Cette étape du 14 juillet a vu des Français se mettre en valeur avant la montée du Col du Portet. Anthony Pérez a distancé ses compagnons d'une échappée lancée de loin dans le col de Val Louron-Azet, la deuxième des trois ascensions du jour. Le Toulousain a été rejoint dans la descente par Dorian Godon et le duo a abordé la montée finale (16 km à 8,7 %). Perez a ensuite poursuivi seul avant d’être rattrapé par les leaders.

Jeudi, la 18e étape, la dernière dans les Pyrénées, franchit le Tourmalet et arrive à Luz-Ardiden, deux montées classées hors catégorie.

