Tour de France 2021 : Pogacar remporte la 18e étape et conforte son maillot jaune

Tadej Pogacar a remporté jeudi la 18e étape du Tour de France entre Pau et Luz-Ardiden. Il consolide une nouvelle fois son maillot jaune de leader.

Comme la veille et sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron, venu assister aux 52 derniers kilomètres, le tenant du titre n'a laissé que des miettes à ses concurrents. Le Slovène a battu le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz pour s'offrir son troisième succès sur la Grande Boucle à trois jours de l'arrivée à Paris.

Et pour écoeurer un peu plus ses adversaires, Tadej Pogacar, qui est le meilleur jeune de l'épreuve, a endossé également le maillot à pois du meilleur grimpeur. Il a toutefois refusé de considérer la course gagnée. «On peut avoir une mauvaise journée, et perdre six minutes», a déclaré le jeune Slovène (22 ans), qui avait déjà cumulé les mêmes maillots distinctifs l'an passé.

Vendredi, la 19e étape s'adresse aux sprinteurs pour la sortie des Pyrénées entre Mourenx et Libourne. Un cinquième succès pour Mark Cavendish ? Le Britannique a rallié l'arrivée à Luz-Ardiden dans les délais. Pour lui aussi, l'essentiel est fait dans la perspective du maillot vert (classement par points) à Paris.