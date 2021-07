Alan Baudot avant l'UFC Fight Night : «travailler pour intégrer le Top 10»

Alan Baudot, en lice samedi lors de l’UFC Fight Night, compte lancer sa carrière dans la prestigieuse ligue de MMA et sortir de l’ombre de Ciryl Gane.

L’heure est venue de briller. Ami et longtemps sparring-partner de celui qui briguera une première ceinture contre Derrick Lewis en août, le «Black Samouraï» sera opposé samedi à Las Vegas (Etats-Unis) à Rodrigo Nascimento pour son deuxième combat à l’UFC. Et à 33 ans, le sociétaire de la MMA Factory souhaite désormais grimper dans la hiérarchie.

Comment vous sentez-vous à l’approche de ce combat ?

L’ambiance est cool comme toujours. C’est un truc français d’avoir une bonne ambiance. On prend les choses au sérieux mais on n’est pas stressé. On attend patiemment le combat et on peaufine les détails.

Vous êtes heureux de remonter sur le ring neuf mois après la dernière fois ?

Je suis comme un lion en cage, j’ai vraiment la dalle ! L’attente a été longue, oui et non. Je me suis tellement transformé depuis mon dernier combat. Je suis une nouvelle version de moi-même et je vais le prouver samedi. Je me suis bien préparé. C’était un temps nécessaire pour évoluer, pour travailler et pour mieux performer.

En quoi avez-vous changé ?

Physiquement, je ne suis plus le même. A mon dernier combat, je devais faire 116 ou 117 kg mais j’étais plus «gras». Aujourd’hui, je suis à 112 kg avec une prise de masse. Je suis beaucoup plus affuté, j’ai plus de cardio, de vitesse et je suis plus de technique.

Vous avez un double objectif : se défaire de l’image du sparring-partner de Ciryl Gane et lancer votre carrière à l’UFC ?

Avec Ciryl, on a une très bonne entente, c’est un ami tout le monde le sait. Il touche maintenant le haut du classement, il va faire sa ceinture en aout. Je suis un peu dans son ombre, sans le vouloir. Les gens ne me connaissent pas, ils le connaissent plus lui, c’est normal. Maintenant, j’ai aussi envie de montrer que je suis compétitif dans cette catégorie des poids lourds. Je veux arriver en haut du panier également !

Sans McGregor, on serait encore 5 ans en arrière

Cela passera peut-être par un combat contre lui ?

Je ne pense pas que le but sera de s’affronter. Il y a tellement de combattants à l’UFC et chez les poids lourds. On a beaucoup à faire. On peut durer dans la même catégorie des années sans s’affronter. Si ça commence à être difficile, je descendrai en lourds légers s’il faut. Mais pour l’instant, je veux travailler et intégrer le Top 10. Après, on verra.

Est-ce qu’un combat en France vous plairait ?

J’aimerais bien vu qu’on a toujours combattu à l’étranger en terre hostile. Mais d’un côté, j’ai une petite appréhension. Lorsque tu as tous tes amis, tes proches, ta famille présents, il peut y avoir une petite pression en plus. Mais ça peut aussi être une force en plus pour galvaniser.

Quel est l’image d’Alan Baudot dans un octogone ?

Mon surnom, c’est le «Black samouraï» mais j’aimerais y associer le côté «gentleman» à la française. Je suis une personne humble mais j’aime le style vestimentaire d’un Conor McGregor. Il a une classe. C’est vrai que beaucoup diront qu’il est arrogant avec sa façon de «trash-talker» mais c’est pour le show qu’il parle comme ça. Il est ce qu’il est mais sans lui le MMA serait encore cinq ans en arrière. Après, de mon côté, je ne serai pas comme ça. Je préfère être dur dans la cage, mettre des KO et garder la classe en dehors.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast