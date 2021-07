Tokyo 2020 : un haltérophile ougandais porté disparu

A une semaine du coup d'envoi des JO de Tokyo, la nouvelle a de quoi interpeller. Ce vendredi 16 juillet, les autorités japonaises ont annoncé qu’elles avaient perdu la trace d’un haltérophile ougandais.

L’athlète, Julius Ssekitoleko, ne s’est pas présenté à un dépistage du Covid-19 qu’il devait passer. Basé à Osaka (ouest du Japon) avec sa délégation, le sportif de 20 ans a simplement disparu de son hôtel, ont annoncé les autorités municipales dans un communiqué.

Le jeune homme faisait partie d'un groupe de neuf sportifs, entraîneurs et cadres ougandais, arrivés au Japon à la mi-jui et dont deux membres de la délégation (un entraîneur de boxe et un sportif) avaient été testés positifs au Covid-19.

Bien que sans symptômes, l’organisation des Jeux n’avaient pas pris de risques et avait isolé tous les représentants ougandais.

Avant cela, le groupe avait même été contraint de retarder son vol, prévu le 16 juin, en raison de la recrudescende des cas de Covid-19 en Ouganda.