Marco Verratti : les images de son mariage de rêve à Paris

Le footballeur international italien Marco Verratti a épousé sa compagne, le top français Jessica Aïdi, le 15 juillet 2021 à la mairie de Neuilly-sur-Seine.

L'année 2021 aura été particulièrement belle pour Marco Verratti. Quelques jours après la victoire de l'équipe d'Italie à l'Euro, le joueur de 28 ans a prolongé son bonheur en célébrant son mariage avec celle dont il a fait la connaissance en 2019.

Les deux jeunes enfants du footballeur, Tommaso et Andrea (nés de sa précédente relation avec l'Italienne Laura Zazzara), ainsi que les amis et la famille des mariés, étaient présents. Jessica Aïdi portait un tailleur en dentelle blanche qui jouait sur la transparence, et Marco Verratti avait misé sur un costume noir avec noeud papillon. Le soir, la mannequin portait une magnifique robe sirène à la traîne de rêve.

Carla Bruni et Florent Pagny au micro

Le couple est sorti de la mairie sous des applaudissements nourris, échangeant un baiser. Après avoir pris la pose devant les photographes, les tourtereaux ont répondu aux questions de journalistes italiens qui s'étaient déplacés spécialement pour l'événement, précise Paris Match.

Les amoureux ont pu profiter des belles voix de Carla Bruni et Florent Pagny qui leur ont fait l'honneur de chanter à leur soirée de mariage. Sur leurs comptes Instagram, les mariés n'ont pas manqué de repartager en story les photos et vidéos prises par leurs invités durant cette journée inoubliable. Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimović n'ont eux aussi pas manqué d'immortaliser leurs beaux costumes en photo.