F1 : Lewis Hamilton s'impose lors d'un incroyable Grand Prix de Grande-Bretagne

Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix Formule 1 de Grande-Bretagne devant Charles Leclerc. Une course marquée par l'impressionnant crash et abandon de Max Verstappen.

Impossible n’est pas Hamilton ! Devant l’acteur Tom Cruise, le Britannique a vécu toutes les émotions à domicile. Parti en deuxième position, le septuple champion du monde a d’abord été considéré comme fautif sur le crash et abandon de Max Verstappen en début de course. Pénalisé de 10 secondes, il a dû batailler pour remonter sur le jeune Monégasque de Ferrari, qui était parti en tête lors du deuxième départ.

Mais Lewis Hamilton est incroyable. Et pour s’offrir son 8e Grand Prix de Grande-Bretagne devant un public de folie (140.000 spectateurs présents) – sa 99e victoire en carrière –, il s’est accroché et – bien aidé par son équipe Mercedes et son coéquipier Valterri Bottas – est parvenu à rattraper Charles Leclerc à trois tours de l’arrivée pour s’envoler et revenir à 7 points de Max Verstappen. Et relancer le championnat du monde.

«C'est un rêve pour moi aujourd'hui, a savouré Hamilton en saluant «le meilleur, le meilleur des publics!»

Derrière Charles Leclerc signe donc son premier podium cette saison à défaut de la 3e victoire de sa carrière. Le prochain Grand-Prix se tiendra en Hongrie le 1er août.