F1 : pour Verstappen, Hamilton a été «dangereux, irrespectueux et antisportif»

Contraint à l’abandon après une sortie de route, Max Verstappen s’en est pris, dimanche sur les réseaux sociaux, à Lewis Hamilton, avec qui il a eu l’accrochage.

Il n’a pas digéré. Le pilote néerlandais de Red Bull, leader du championnat du monde, garde en travers de la gorge son abandon lors du Grand Prix de Grande-Bretagne dès la fin du premier tour.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021