Ligue des champions : Monaco va connaître son adversaire

L’AS Monaco connaîtra son adversaire pour le 3e tour de qualification à la Ligue des champions lors du tirage au sort prévu lundi.

Les Monégasques, qui ont décroché leur place sur le podium de la Ligue 1 et leur billet pour les tours préliminaires de la C1 à l'issue d'une lutte acharnée avec Lyon, seront tête de série. Mais cela qui ne les empêchera pas forcément d'éviter une opposition relevée.

L’ASM affrontera en effet soit le vainqueur de la confrontation entre le PSV Eindhoven et Galatasaray, soit le Spartak Moscou, soit Genk, soit l'équipe qui remportera le duel entre le Rapid Vienne et le Sparta Prague.

Le plus mauvais tirage pour les hommes de Niko Kovac semble être le rescapé de la confrontation entre les Néerlandais et les Turcs, et à un degré moindre les Russes ou les Belges, tandis que les équipes autrichienne et tchèque paraissent à leur portée.

Si les Monégasques passent ce premier écueil début août, ils ne seront en revanche pas tête de série pour les barrages et seront opposés soit aux Portugais du Benfica Lisbonne soit aux Ukrainiens du Shaktar Donetsk, des habitués de la Ligue des champions, soit à leurs bourreaux si ces formations sont éliminées au 3e tour de qualification.

Les adversaires possibles de Monaco

Genk (BEL)

Spartak Moscou (RUS)

PSV Eindhoven (NED) ou Galatasaray (TUR), qui s'affrontent au 2e tour de qualification

Rapid Vienne (AUT) ou Sparta Prague (CZE), qui s'affrontent au 2e tour de qualification