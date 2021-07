Tour de France 2021 : Pogacar grand vainqueur, van Aert s'offre l'étape royale des Champs-Elysées

Tadej Pogacar a remporté, dimanche, son deuxième Tour de France consécutif. Wout van Aert s'est offert la 21e et dernière étape sur les Champs-Elysées.

Le champion de Belgique s'est imposé dans le sprint final aux dépens du Britannique Mark Cavendish, troisième de l'étape, qui rêvait de battre le record d’Eddy Merckx (34 victoires).

A 26 ans, van Aert a enlevé son troisième succès depuis le départ, son deuxième en deux jours. Performance exceptionnelle, il a gagné une étape de montagne (le jour de la double montée du Ventoux), un contre-la-montre (Saint-Emilion) et un sprint massif (Paris Champs-Elysées). Il est l’un des hommes de ce Tour de France.

Mais Mark Cavendish, qui ne devait même pas participer à ce Tour de France, repart tout de même avec un lot de consolation. Il a en effet obtenu le maillot vert qu'il avait déjà ramené à Paris voici dix ans.

Le mini-cannibale ?

Au classement final, Tadej Pogacar bat donc le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz, présents pour la première fois sur le podium. L'écart entre les deux premiers, supérieur à cinq minutes, est le plus important depuis 2014 et le succès de l'Italien Vincenzo Nibali.

«J'ai déjà gagné le Tour de France, et l'an dernier je ne savais pas comment aborder la plus grande course du monde, a confié Pogacar. Cette année je suis mieux préparé. Je remercie les spectateurs français, tous les fans de cyclisme du monde entier, ça a été un sentiment incroyable, des sensations folles. Revenir après le succès de l'an passé, ça a été une aventure incroyable. Je n'arrive pas à trouver les mots pour décrire mon bonheur de faire partie de cette équipe (UAE), cette famille. Ils ont été à mes côtés tous les jours. Merci à tous, ça a été une année difficile avec le Covid et j'espère qu'on pourra revenir sans masque l'an prochain. Merci aux organisateurs aussi, nous avons pu rouler et concourir et nous sommes en bonne santé. Je ne peux pas oublier ma famille, ma compagne, mes amis qui m'ont tous encouragé.»

Le Slovène a cumulé, comme l'an passé, trois maillots distinctifs: jaune (classement général), à pois (montagne), blanc (jeune). Il a enlevé trois étapes, un contre-la-montre et deux arrivées au sommet. De quoi le surnommer le mini-cannibale en référence à Eddy Merckx.