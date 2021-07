NHL : un joueur sous contrat révèle son homosexualité, une première

«Aujourd'hui, je suis fier de dire publiquement que je suis gay». C'est par ces mots que Luke Prokop, un joueur de hockey sur glace canadien, a annoncé son homosexualité sur les réseaux sociaux ce 19 juillet.

C'est la première fois qu'un professionnel sous contrat d'une équipe de NHL, la ligue de hockey sur glace nord-américaine, fait officiellement son coming out. Celui-ci, âgé de 19 ans, avait signé pour les Predators de Nashville en 2020, avant de passer une saison dans une équipe de ligue mineure.

«Depuis mon plus jeune âge, je rêve de devenir un joueur de NHL, et je pense que vivre ma vie de façon authentique me permettra de me concentrer sur la patinoire et d'améliorer mes chances d'atteindre mes rêves», a expliqué le hockeyeur dans son post sur Twitter.

Dream come true. Thanks to everyone who has gotten me to this point. Can’t wait for the future with @PredsNHL #Smashville pic.twitter.com/2SB2QjbF46

— luke prokop (@lukeprokop_6) December 9, 2020