JO de Tokyo : le CIO change sa devise vieille de 125 ans

Le Comité International Olympique a officialisé, mardi 20 juillet, le changement de sa devise «Plus vite, plus haut, plus fort», utilisée depuis la refonte des Jeux modernes en 1896.

Le président du CIO, Thomas Bach justifié ce changement, à trois jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo, par un besoin de solidarité en cette période difficile.

Ainsi, le mot «Ensemble», se greffe à l’ancienne devise pour devenir :«Plus vite, plus haut, plus fort-Ensemble». Une nouvelle vitrine partagée fièrement sur les réseaux sociaux.

We move forward when we move together.





Introducing the new Olympic motto: Faster, Higher, Stronger - Together. #StrongerTogether pic.twitter.com/r87Ce99S4k

— Olympics (@Olympics) July 20, 2021