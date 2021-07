JO de Tokyo : combien gagneront les médaillés olympiques français ?

En cas de médaille olympique, les athlètes tricolores toucheront une prime de la part de l’Etat. Voici les sommes prévues.

Comme lors de chaque édition des Jeux olympiques, les médaillés d'or, d'argent ou de bronze seront ensuite récompensés par une prime. Ce qui sera également le cas des athlètes paralympiques.

Ainsi, chaque athlète qui décrochera une médaille d’or aux JO de Tokyo recevra 65.000 euros de la part de l'État, soit 15.000 euros de plus qu’aux Jeux de Rio en 2016. Les médaillés d'argent et de bronze percevront eux 25.000 et 15.000 euros contre 20.000 et 13.000 euros au Brésil. Les parathlètes auront les mêmes primes.

«On a envie de leur montrer de la considération, a récemment expliqué Roxana Maracineanu sur France Inter. Avoir une médaille d'or ou monter sur un podium, c'est aussi ce qui permet de changer le classement des nations.»

La ministre des Sports a également rappelé que «les sportifs ne sont pas tous professionnels avec un contrat à l'année. C'est le seul moment où ils peuvent être récompensés pour tout le travail et l'investissement qu'ils ont mis au quotidien pendant quatre ans. Avoir 65.000 euros quand on gagne une médaille d'or, ce n'est rien par rapport à l'investissement et au travail qu'on a effectué.» A noter que l’entraîneur d’un sportif médaillé touchera 50% de la somme.