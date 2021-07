JO de Tokyo : Disciplines, horaires… le programme du vendredi 23 juillet

Vendredi 23 juillet, place à la première journée officielle des Jeux olympiques de Tokyo, et notamment la cérémonie d’ouverture. Voici le programme complet.

Aviron

A partir de 1h30 jusqu’à 5h (Skiff hommes et femmes, deux de couples hommes et femmes, quatre de couples hommes et femmes).

Sports Équestres

2h30 : Dressage.

Tir

1h30 : Carabine à air comprimé 10m (femmes).

3h : Pistolet à air comprimé 10m (hommes).

Tir à l’arc

2h : épreuve individuelle (femme).

6h : épreuve individuelle (femme).

cérémonie d’ouverture

A partir de 13h.