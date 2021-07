Pegasus : Nasser Al-Khelaïfi (PSG) espionné par «des voyous et des saboteurs»

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi fait partie des personnalités espionnées par le logiciel Pegasus.

Politiques, journalistes et même personnalités du sport ont été victimes du scandale d’espionnage révélé il y a quelques jours. Parmi ces dernières se trouvent donc l’homme du Paris Saint-Germain. Selon les informations du Monde, l’Arabie saoudite l’aurait mis sur écoute depuis un moment.

D’après le quotidien, Nasser Al-Khelaïfi a été visé par le logiciel espion Pegasus «alors que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar se livraient une bataille diplomatique et commerciale en 2018.»

«Les piratages malveillants et les menaces dont sont victimes notre entreprise et ses employés sont une réalité choquante mais quotidienne pour le groupe», a réagi beIN Media Group dans un communiqué. «Nous avons connaissance de ces cyberattaques menées contre beIN SPORTS et ses employés par certaines entités depuis des années. Tout au long de cette période, beIN s'est rapproché d'avocats et de nombreuses organisations internationales afin de lutter contre le piratage et faire respecter l'État de droit. Toutefois, les attaques très élaborées contre les intérêts et la réputation de notre groupe ont également été accompagnées de campagnes de diffamation, de sabotage commercial, de poursuites judiciaires abusives et de cyberattaques contre notre Président. Ce ne sont là que quelques-unes des menaces quotidiennes qui pèsent sur les entreprises du Groupe et nos collaborateurs. Ces actes sont honteux et totalement illégaux. Il ne s'agit pas là de politique, mais tout simplement d'un espionnage commercial contre beIN. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les agissements totalement illégaux de ces voyous soient jugés.»

Tojours selon les informations du Monde, le téléphone du président du PSG aurait ainsi été attaqué par deux fois durant l'année 2019.