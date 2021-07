JO de Tokyo : Emmanuel Macron espère 40 médailles françaises

Lors d’un entretien à France Télévisions à Tokyo, diffusé au moment de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a dévoilé ses ambitions pour la délégation française.

Le chef de l’Etat espère terminer à un meilleur rang qu’aux Jeux Olympiques de Rio, où la France avait terminé en septième position. «On veut être cinquième pour 2024. Je crois qu’il faut qu’on vise la quarantaine de médailles à Tokyo. Il faut faire le maximum, on aura comme à chaque fois des surprises dans le bon sens et dans le mauvais».

Le président de la République aura l’occasion de suivre les premiers pas de la France. En effet, il doit assister à des épreuves olympiques de judo et de basketball 3x3, selon son programme.

Si Emmanuel Macron ambitionne des bons résultats, les JO de Paris en 2024 sont clairement dans sa ligne de mire. «Nous allons prendre le relais en 2024, c'est demain 2024. On est prêt, on doit continuer à accélérer, et être là était à la fois une marque de respect, d'engagement et d'impatience à préparer la suite», a-t-il déclaré.