JO de Tokyo : histoires, règles… tout savoir sur le basket 3x3

L’épreuve de basket à trois contre trois fait son apparition aux Jeux olympiques de Tokyo. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Histoire du 3x3

Née dans la rue à la fin des années 80 dans le sillage du streetball, le 3x3 est une variante du basket-ball à 5. Ce n’est qu'à la fin des années 2000 que des règles ont commencé à être formalisées, dans le cadre de compétitions aux Etats-Unis, avant que la Fédération internationale (Fiba) n'établisse les siennes, en 2007.

Entrée aux JO du 3x3

Le 3x3, qui compte une star connue dans le monde entier par les amateurs de ce sport, le Serbe Dusan Bulut, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, fera sa première apparition aux Jeux à Tokyo.

Règles du 3x3

Au basket-ball 3x3, deux équipes de trois joueurs (plus un remplaçant) s'affrontent sur une moitié de terrain de 15 m de long sur 11 m de large, avec pour objectif d'expédier le ballon dans un panier accroché à un cercle de 45 cm de diamètre situé à 3,05 m du sol et fixé à un panneau. Chaque équipe n'utilise qu'un seul panier. Les tirs valent un point pour les lancers-franc (le joueur est alors seul face au panier, sans opposition) et ceux inscrits dans le jeu courant, si le joueur est placé à l'intérieur d'une ligne placée à 6,75 m du cercle. Les tirs marqués à l'extérieur de cette ligne valent deux points.

Pour remporter le match, l'équipe doit atteindre 21 points ou être en tête à l'issue d'une période de 10 minutes. Une prolongation est disputée si le score est à égalité à la fin du temps règlementaire, la première équipe qui inscrit deux points remporte le match.

Format aux JO du 3x3

Les 8 équipes sont réunies dans un groupe unique, chacune rencontrant les sept autres. A l'issue de ce premier tour, une phase à élimination directe débute. Les deux équipes classées premières avancent directement en demi-finales, où elles rencontreront les vainqueurs de quarts de finale opposant celles classées entre la 3e et la 6e place. Après quoi auront lieu la finale et le match pour la médaille de bronze.