JO de Tokyo : un judoka algérien déclare forfait pour ne pas affronter un Israélien

Le judoka algérien Fethi Nourine, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, a décidé de déclarer forfait pour ne pas avoir à affronter un adversaire israélien.

Le sportif de 30 ans, qui combat en catégorie des moins de 73 kg, devait d'abord affronter le Soudanais Mohamed Abdalrasool ce lundi 26 juillet au premier tour, avant de combattre l'Israélien Tohar Butbul au tour suivant.

«la cause palestinienne est plus grande»

«Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela», a-t-il annoncé à la télévision algérienne ce jeudi soir.

Selon i24 news, il a également lancé : «Nous n’allons pas faire lever le drapeau israélien et on ne se salit pas les mains, en affrontant un Israélien». L’entraîneur national de l’Algérie, Amar Ben Yekhlef, a lui-aussi pris la parole.

«Nous n’avons pas eu de chance avec le tirage au sort. Le judoka Fethi Nourine est tombé face à un judoka israélien et c’est la raison de son retrait de la compétition», a-t-il expliqué à Ennahar TV.

«Nous refusons la normalisation. Nous avons pris la bonne décision», a-t-il poursuivi.

Ce n'est pas la première fois que Fethi Nourine se retire d'une compétition pour ces raisons. Il avait également agi de la sorte lors des Mondiaux 2019 de Tokyo.

Plusieurs judokas iraniens ont fait de même, leur attitude déclenchant de vives protestations.