JO de Tokyo : Amandine Buchard en argent au judo, deuxième médaille pour la France

Amandine Buchard a été battue en finale du tournoi olympique de judo par la Japonaise Uta Abe, dimanche aux JO de Tokyo. Elle offre à la France sa deuxième médaille de la compétition.

«Je suis triste parce que je voulais réaliser mon rêve pour moi et pour mon père, a confié la Française qui a tout de même réaliser un incroyable parcours. C’est frustrant, c’est 20 secondes où on se sent impuissant.»

☹️ Terrible désillusion pour Amandine Buchard





Après un superbe combat, Bubuche s'incline au Golden Score contre Abu





Elle apporte néanmoins une médaille d'argent à la France !#Tokyo2020 #JeuxOlympiques @EquipeFRA pic.twitter.com/xfgpzMRoHA — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 25, 2021

Car avant, cette défaite face à sa grande rivale annoncée, Buchard,n°2 mondiale et championne d'Europe en titre, avait été expéditive tout au long du tournoi, avec notamment un ippon réussi en 16 secondes en demi-finales contre la Suissesse Fabienne Kocher.

Lors de son premier combat, elle avait battu la Géorgienne Tatiana Levytska-Shukvani, qui a abandonné sur blessure alors que la Française avait déjà inscrit un waza-ari. Puis en quart de finale, elle s'est imposée par ippon sur immobilisation en moins d'une minute face à la Sud-Coréenne Da-sol Park, récente championne d'Asie.

En finale, Amandine Buchard a donc subi la loi de la Japonaise Uta Abe, qui était sa grande rivale annoncée et dont le frère Hifumi est en lice pour le titre, dimanche également, chez les -66 kg. La Française s'est inclinée sur immobilisation dans le Golden score.