JO de Tokyo : Disciplines, horaires, français en lice… le programme du lundi 26 juillet

Lundi 26 juillet, les JO de Tokyo se poursuivent avec une nouvelle journée riche en disciplines. Voici le programme complet.

HORAIRES ET DISCIPLINES

23h30 (dimanche soir) : Triathlon hommes

0h36 : Surf

2h : tir

À partir de 5h25 : Skateboard, street femmes finale

3h : badminton

3h30 : Natation, finale 100 m papillon femmes

A partir de 3h45 : Escrime

4h12 : Natation, finale 100 m brasse hommes

4h20 : Natation, finale 400 m nage libre femmes

5h05 : Natation, finale relais 4x100 m nage libre hommes

5h05 : voile

6h : taekwondo

À partir de 7h50 : Tir, skeet femmes finale

À partir de 8h : Plongeon, haut vol synchronisé hommes finale

7h : Canoë-Kayak, slalom C1 hommes finale

8h : course VTT cross-country hommes

À partir de 8h17 : Tir à l'arc, épreuve par équipes hommes, demi-finale et finale

À partir de 8h50 : Tir, skeet hommes finale

À partir de 9h : Taekwondo, - 67 kg femmes, demi-finale et finale

À partir de 9h15 : Taekwondo, - 80 g homme, demi-finale et finale

À partir de 10h : Judo, - 57 kilos femmes, demi-finale et finale

À partir de 10h : Judo, - 73 kilos hommes, demi-finale et finale

À partir de 11h : Escrime, sabre femmes, demi-finale et finale

À partir de 11h : Escrime, fleuret hommes, demi-finale et finale

À partir de 12h : Gymnastique artistique, concours général par équipes hommes finale

13h : tir à l’arc

14h : Tennis de table, double mixte finale

23h30 : Triathlon femmes finale

LES ÉQUIPES FRANÇAISES

2h : Handball hommes, Brésil-France

9h25 : Volley-ball hommes, France-Tunisie

10h30 : Basket 3x3 femmes, France- Mongolie

14h25 : Basket 3x3 femmes, France- Russie

LES FRANÇAIS À SUIVRE

Xue Fei Qie, Thom Gicquel et Delphine Delrue (badminton), Martin Thomas (canoë), Cecilia Berder, Charlotte Lembach, Marion Brunet, Maxime Pauty, Julien Mertine et Enzo Lefort (escrime), Marie Wattel, Charlotte Bonnet, Léon Marchand, Fantine Lesaffre et Cyrielle Duhamel (natation), Johanne Defay, Pauline Ado, Michel Bourez et Jeremy Flores (surf), Magda Wiet Henin (taekwondo), Lucie Anastassiou, Emmanuel Petit et Eric Delaunay (tir), Jean-Charles Valladont, Pierre Plihon et Thomas Chirault (tir à l’arc), Vincent Luis, Léo Bergère et Dorian Coninx (triathlon), Jean Bernaz, Charline Picon, Marie Bolou et Thomas Goyard (voile), Jordan Sarrou et Victor Koretzky (VTT).