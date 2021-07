JO de Tokyo : la France commence bien contre la Hongrie (30-29)

L’équipe de France de handball a battu la Hongrie (30-29) dimanche aux JO de Tokyo.

Un premier succès bienvenu pour les Bleues qui ont hérité aux Jeux d'un groupe dense au premier tour avec dès mardi l'Espagne, puis la Suède, la Russie (sous drapeau neutre) et pour finir le Brésil.

À la pause, les Bleues mènent face (15-12) face à la Hongrie. Les filles d’Olivier Krumbholz ont dominé fort le début de rencontre avant de voir leurs adversaires du jour revenir peu à peu #Tokyo2020





Suivez les J.O. en direct : https://t.co/wRM6q9VOGt pic.twitter.com/bm168TTkOa — France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

En quête du seul titre qui leur manque - l'or olympique -, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont bien failli renouer avec leur mauvaise habitude: la défaite inattendue en match inaugural. Comme contre la Corée du Sud, ici même au Japon lors du Championnat du monde 2019 à Kumamoto. Comme à l'Euro 2018 et avant lui, le Mondial 2017.

Après un départ canon, les Françaises ont baissé en intensité et notamment en défense, leur habituel point fort. Mais heureusement Amandine Leynaud veillait. En plus des 7 arrêts de la gardienne en première période (39%), il a fallu deux coups d'éclat d'Estelle Nze-Minko pour que les Bleues se détachent juste avant la pause (15-12).

Confirmer contre l'Espagne

Un avantage ensuite géré tant bien que mal par cette équipe de France amoindrie par les blessures en série : la capitaine et ailière gauche Siraba Dembélé, l'arrière gauche Orlane Kanor et l'arrière droite Aïssatou Kouyaté.

«Je suis très satisfait car on affrontait une bonne équipe avec beaucoup de rotations, de très bonnes arrières qui ont des profils totalement différents, et je suis bien content d'avoir pris des points contre elles, a confié le sélectionneur. On a bien maîtrisé la grande arrière Szollosi-Zacsik, on a été plus en difficulté face aux petits gabarits, contre qui on n'a pas eu la même ambition en défense et on s'est fait châtier. Mais j'ai trouvé l'équipe calme, on a cherché à avoir de la continuité dans le jeu. Grâce (Zaadi) a été très précieuse, elle a inscrit beaucoup de buts et c'est une joueuse qui défend bien.»

Une montée en difficulté progressive les attend avec un prochain match mardi contre l'Espagne, malmenée par la Suède dimanche (31-24).