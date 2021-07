JO de Tokyo : la France se relance contre l'Afrique du Sud (4-3)

Dans un match complètement fou, l'équipe de France s'est imposée face à l'Afrique du Sud (4-3) dimanche lors du tournoi olympique de football.

Après la claque inaugurale reçue face aux Mexicains (4-1), les Tricolores peuvent remercier André-Pierre Gignac, auteur d'un triplé (57e, 79e, 86e) et Téji Savanier buteur dans le temps additionnel (90e+2). Kodisang (53e), Makgopa (73e) et Mokoena (81e) avaient inscrit les buts sud-africains. Les Bleus prennent provisoirement le première place du groupe A avant le match entre le Japon et le Mexique en soirée.

«Après chaque but (sud-africain) on se sentait un peu plus dans l'avion (du retour), mais on a su revenir à chaque fois, a confié Gignac. On a vu la joie après le but de Téji, on s'est offert une finale face au Japon (ndlr: le 28 juillet). Avec du coeur on peut faire des choses bien. On n'avait pas envie de rentrer en France. »

Les hommes de Sylvain Ripoll disputeront leur place en quarts de finale mercredi face au Japon de l’ancien marseillais Hiroki Sakai.