Moto : un pilote de 14 ans décède lors d'une course

Jeune pilote espoir de 14 ans, Hugo Millan est décédé des suites d’un accident lors d’une course de moto dimanche en Espagne.

L’accident a eu lieu lors d’une course jeunes sur le circuit de Motorland Aragon près d'Alcaniz (Espagne), a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) dans un communiqué.

Hugo Millan est tombé de sa moto à 13 tours de la fin. Il a alors tenté de se relever directement après sa chute mais n'a pas eu le temps de sortir de la piste. Une autre moto a alors percuté la sienne, le touchant à la nuque et au dos.

«Après un grave accident lors de la Coupe européenne des talents (European Talent Cup) sur le circuit de Motorland Aragon, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du pilote Hugo Millan», a indiqué la FIM.

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán's passing.





We would like to send all our love and support to his family, friends and team.





